«معيتيق» يجتمع مع فريق عمل «متابعة الوزارات الخدمية»

عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، صباح أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع رئيس فريق العمل المكلف من قبله، بمتابعة الوزارات الخدمية، وبحضور أمين عام مجلس الوزراء، و وزراء كل من التعليم، الحكم المحلي، العمل، ومدير إدارة الملحقيات والموفدين التابعة لوزارة التعليم ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، الجهات ذات العلاقة.

يأتي ذلك في إطار دور المجلس الرئاسي بمتابعة نشاطات وبرامج عمل القطاعات العامة وخاصة الخدمية منها، وسعياً لتذليل الصعوبات التي تحول دون وصول الخدمات الأساسية للمواطن واختيار وزارة التعليم كنموذج للمتابعة.

