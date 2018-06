«تعليم الوفاق» تبحث سبل تنفيذ برنامج “الأسبوع التمهيدي” للتلاميذ

المتوسط:

بحثت إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم خلال اجتماع عقدته، أمس الثُلاثاء، برئاسة مدير الإدارة ” نادية البكوش” آلية تنفيذ برنامج ” الأسبوع التمهيدي” لتلاميذ الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي المزمع تطبيقه مطلع العام الدراسي الجديد (2018-2019).

وقالت “البكوش “في سياق حديثها خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بطرابلس، والذي حضره عددا من رؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة ولفيف من الموظفين، إن الهدف من إطلاق أسبوعا تمهيدا قبل بداية العام الدراسي هو تكوين اتجاه إيجابي في نفس التلميذ نحو المدرسة، وإكسابه خبرة سارة تعزز حبها في نفسه، إضافة إلى تسهيل إنتقال تلميذ الصف الأول من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو آمن يسوده الحب ، والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة على حد تعبيرها.

وحول آلية التنفيذ أكدت “البكوش” على أن هذا البرنامج ستشرع الوزارة فعليا في تطبيقه مطلع العام الدراسي الجديد 2018/2019م ، موضحة بأنه تم وضع خطة محكمة سيتم تنفيدها بمشاركة جميع الإدارات ذات العلاقة ( إدارة الخدمة الاجتماعية ، إدارة النشاط ، ادارة التعليم الأساسي ومكتب المُتابعة وتقييم الأداء ) والتي تتركز مهامها في تذليل كل ما يُتوقع من عراقيل وسلبيات خلال إستقبال تلاميذ الصف الأول في البيئة المدرسية الجديدة.

ولفتت “البكوش” إلى أن الاجتماع خلص إلى إتخاذ ما جاء في مقترح البرنامج دليلاً إسترشادياً يُستدل به في وضع آلية ومهام كل إدارة بهذا الخصوص، مشيرةً الى أن كل إدارة ستقدم آلية ومهام عملها في هذا البرنامج بخطاب رسمي إلي إدارة الدعم والإرشاد النفسي خلال الأيام القليلة القادمة.

