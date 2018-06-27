الجروشي يدعو الليبيين للخروج بمظاهرات تؤيد القرار المتعلق بالحقول النفطية

بارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم الحقول والمؤانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب .

وقال الجروشي في تصريح على الصفحة الرسمية للبرلمان، إن هذا القرار من القيادة العامة ذو طابع أمني قومي وليس سياسي، مبيناً أنه جاء لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، في الوقت الذي تستخدم ايرادات تسويق النفط لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية .

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أبناء الشعب الليبي للخروج في مظاهرات عارمة مؤيدة لهذا القرار التاريخي، مشيراً إلى جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لديها من الخبرات والكفاءات لتسيير الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه ممكن .

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