المتوسط – أحمد جمال

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأربعاء 27 يونيو، بيانًا علقت خلاله، على واقعة اختطاف عضو المجلس الرئاسي د. فتحي المجبري.

وقالت الحكومة في البيان التي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، «تتابع الحكومة الليبية المؤقتة بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول اختطاف عضو المجلس الرئاسي غير الدستوري د. فتحي المجبري، ومرافقه وتعرض حراسه لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم المسلحين المجهولين الذين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول».

وتابع البيان: «في الوقت الذي نعرب فيه عن أملنا بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم، نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة».

وأشار البيان إلى أن «بيان د.فتحي المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم».

واستنكرت الحكومة ما وصفته بـ «التصرف الأرعن» من «هذه الجماعات المسلحة والذي يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح، وحملت المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة في حال تعرضهم لأي أذى».

واختتم البيان بأنه «على المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر».

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد لـ «المتوسط»، أنه قد تم الإفراج عن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو ، بعد أن تم اختطافه، وعضو مجلس النواب عن بنغازي فتح الله السعيطي، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وكانت كتيبة ثوار طرابلس التي يترأسها المدعو هيثم التاجوري، قد اختطفت المجبري، على خلفية بيانه المؤيد للخطوة الأخيرة للقوات المسلحة حول الموانئ النفطية.

The post «المؤقتة» تعليقًا على اختطاف «المجبري»: «تصرف أرعن» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية