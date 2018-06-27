الحكومة المؤقتة تحمل المجلس الرئاسي والبعثة الأممية مسؤولية اختطاف المجبري

حملت الحكومة الليبية المؤقتة المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة، حيال واقعة اختطاف عضو المجلس الرئاسي الدكتور فتحي المجبري ومرافقه.

وأكدت الحكومة في بيان، أن موقف المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم.

ووفقاً لبيان الحكومة المؤقتة، إن هذا التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الإتجاه الصحيح.

هذا وطالبت الحكومة في ختام بيانها، المجتمع الدولي أن ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس، والذي يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر.

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