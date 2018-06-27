غات تحذر: الليبيون سيقاتلون أية قوات إيطالية قد تطأ أقدامها المنطقة

نأت القبائل والمكونات الاجتماعية بغات بنفسها عن العبث بما وصفته بالرصيد الجهادي لآبائهم وأجدادهم وتضحياتهم بالنفس في سبيل بقاء التراب الوطني طاهرًا نقياً.

وأكد المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات في بيان له أن هناك معلومات تشير إلى وجود سعي من جانب بعض الأفراد سواء كانوا مكرهين أو طامعين إلى تمكين الإيطاليين في التمركز بغات، مشددًا في هذا الشأن على أن التراب الليبي مقدس، وأراضي وسماء غات جزءًا لا يتجزأ منه، محذرًا من مغبة مساس فرد أو جماعة به وعدم أحقيتهم في فعل ذلك، إلا من خلال الطرق المشروعة عبر مؤسسات حكومية وطنية في دولة حرة مستقلة.

وجرم المجلس في بيانه اتصال الأفراد بأية جهة حكومية أجنبية تحت أي مسمى سواء أكان أهالي أو مؤسسات مجتمع مدني أو إبرام اتفاقيات أو ما شابه ذلك دون الرجوع إلى من شرع الليبيون له ذلك.

نافيًا نفياً قاطعًا أية علاقة لأبناء منطقة غات بحادث اختطاف المهندسين الأتراك في منطقة وادي الحياة “أوباري” عادًا ذلك عملًا إرهابيًا يمس أمن أفراد دخلوا الأراضي الليبية بطرق مشروعة.

مشددًا على عدم تحمله أية مسؤولية لما قد يلحق بالقوات الإيطالية أو أفرادها أو ممتلكاتها حال وضعت أقدامها عنوة فوق تراب غات.

وعد المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية في غات أي وجود عسكري إيطالي خارج الأطر المذكورة من قبيل الاحتلال، وأن أي عمل يقوم به أي مواطن ليبي ضده عمل مشروع بل واجب ودفاع عن أرض وتراب الوطن.

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