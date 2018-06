«المجلس الاجتماعي للقبائل بغات» يحذر من تمركز فصائل للقوات الإيطالية بالمنطقة

المتوسط – أحمد جمال

أصدر المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات، بيانًا بشأن تمركز فصائل من القوات الإيطالية في منطقة غات، لافتًا إلى أن بعض الأفراد يسعون مكرهين أو طامعين، في تمكين الايطاليين بالتمركز في غات.

وجاء في البيان الذي حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أن «المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات بأنه ينأى بنفسه عن هذا العبث بالرصيد الجهادى للآباء والأجداد وتضحياتهم بالنفس فى سبيل أن يبقى تراب الوطن طاهرا نقيا حرا أبيا».

وأضاف البيان أن «أراضي وسماء غات جزء لا يتجزأ من التراب الليبي المقدس الذى لا يحق لأي فرد أو جماعة المساس بقدسيته إلا بالطرق المشروعة عبر مؤسسات حكومية وطنية فى دولة حرة مستقلة».

وأشار البيان إلى أن «المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات يجرم الإتصال الفردى بأى حكومة أجنبية تحت مسمى الأهالى أو مؤسسات المجتمع المدنى وإبرام اتفاقيات أو ماشابه دون الرجوع إلى من شرع الليبيون له ذلك».

وتابع البيان؛ أن «المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات، ينفى نفيا قاطعا أية علاقة بأبناء منطقة غات بحادثة اختطاف المهندسين الأتراك فى منطقة وادى الحياة (أوباري) ويعد ذلك عملا إرهابيا يمس أمن أفراد داخل الأراضي الليبية بطرق مشروعة».

وأوضح البيان، أن «المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات لايتحمل مسؤولية ما قد يلحق القوات الإيطالية وأفرادها وممتلكاتها في حال وضع أقدامها عنوة فوق تراب غات».

وختم البيان مؤكدًا على أن «المجلس الاجتماعي للقبائل والمكونات الاجتماعية بغات يعد أي تواجد عسكري إيطالي خارج الأطر المذكورة من قبيل الاحتلال، وأن أى عمل يقوم به أي فرد ليبي ضد هذا الاحتلال الإيطالي عمل مشروع بل هو واجب ودفاع عن أرض الوطن».

