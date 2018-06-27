المغربي يلتقي وفد المعهد الأمريكي للسلام لمناقشة هذه الملفات

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية التابع لحكومة الوفاق لطفي المغربي، أمس الثلاثاء، مع وفد من المعهد الأمريكي للسلام برئاسة نانسي ليندينبيرغ، لبحث العلاقات الليبية الأمريكية.

وأكد المغربي خلال اللقاء على أن الاستقرار في ليبيا يخدم أمن واستقرار كافة دول الإقليم والعالم وهو كفيل بمواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية وخطر الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جهتها أعربت ليندينبيرغ، عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية وقدمت نبذة عن المعهد وطبيعة نشاطه في الحد من النزاعات وتحقيق السلم من خلال تقديم برامج لبناء القدرات، كما استعرضت مجالات التعاون مع الجانب الليبي، مبدية استعداد المعهد الممول من الكونجرس الأمريكي في استمرار التعاون بمجالات التدريب لتعزيز دور المؤسسات الليبية.

وخلص الاجتماع إلى استمرار التشاور والبحث في مجالات التعاون بما يخدم أهداف المعهد ويحقق مصلحة الجانب الليبي ويخدم الاستقرار والتطور.

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