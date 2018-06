«أمن بنغازي» يعيد هيلكة المديرية.. أبرزها استبدال شرطيين بمدنيين

المتوسط- عبدالله عسكر

عقد مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي اجتماعا مع رؤساء الأقسام الإدارية بالمديرية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات إعادة هيكلية لتنسيق العمل وتحديد الاختصاصات والمهام وطبيعة عمل كل عضو.

وجاءت أبرز بنود إعادة هيكلية الأساس الإداري بالمديرية، في ضوء استراتيجية رامية إلى تكثيف الجهود بمعاونة الأقسام الإدارية بالمديرية، استبدال الأعضاء الذين يحملون أرقاما عسكرية وأعضاء اللجنة الأمنية سابقا المتداومين في الإدارات والأعمال الإدارية بموظفين مدنيين بالأمن العام مع مراعاة الشهادة والخبرة في الأعمال الإدارية.

وتشمل الهيكلة اكتفاء المعاون رئيس القسم أو المركز أو الوحدة برؤساء الأقسام والوحدات لديه أن يكونوا من ضباط الشرطة والمعاون له وحراسته الشخصية والواجبات في الإدارة من حراسة مخازن الأسلحة والذخائر وخلافه فقط، إما بقية الأعضاء العسكريين يتم إحالتهم في كشف حتى يتم استبدالهم.

وأكدت المديرية مرور معاونية شؤون التفتيش والمتابعة على كافة الأقسام والمراكز والتأكد من تنفيذ التعليمات، محذرة أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إحالة رئيس القسم أو المركز للتحقيق.

