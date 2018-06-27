تشكيل لجنة لحصر الأسر النازحة من منطقتي الصابري ووسط البلاد

أكد مكتب خدمات الشؤون الإجتماعية بنغازي التابع لوزارة العمل، تشكيل لجنة للبدء في حصر الأسر النازحة من منطقتي الصابري ووسط البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف التابع للوزارة، أن أول أيام الحصر سيبدأ يوم الأحد الموافق الأول من يوليو المقبل لمدة شهرين.

وبين المكتب، أن التسجيل سيكون داخل مقر الشؤون الاجتماعية في منطقة 602، من الساعة الـ9 صباحاً، إلى الساعة الواحدة ظهراً، مشدداً على ضرورة إحضار المستندات التالية والالتزام بما يلي:

1- الوضع العائلي الإلكتروني حديث

2- إفادة نازح من المجلس المحلي للمنطقة

3- صك ملغي

4- حضور صاحب الشأن شخصياً

5- يوم الخميس مخصص للنساء فقط

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