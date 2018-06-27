اجتماع طارئ للرئاسي لبحث الملف النفطي

قام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، بعقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الوضع في منطقة الهلال النفطي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة طرابلس، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وبحضور نواب الرئيس أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبدالسلام كجمان، وعضوا المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، حيث أكد السراج وأعضاء المجلس الرئاسي أن ما تم إعلانه من جهات غير مخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير معترف به، أمر غير مقبول لا يخدم مصلحة الليبيين ويتناقض مع مسار التوافق ويخالف قرارات مجلس الأمن ومواقف المجتمع الدولي، كما أنه يتعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وبحث الاجتماع الإجراءات القانونية المحلية والدولية لمواجهة هذا الموقف.

كما بحث المجلس ما تم من إجراءات لتنفيذ الترتيبات المالية للعام 2018م، ومسارات إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع مصرف ليبيا المركزي وبرامج تحسين أداء قطاع الخدمات العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية