المتوسط – أحمد جمال

أدان نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني، واقعة اختطاف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري.

وحمل «القطراني» في تصريحات تلفزيونية، الجماعات المسلحة في مدينة طرابلس سلامة «د. المجبري»، الذي تم اختطافه بعد البيان الذي أصدره بخصوص تسليم القيادة العامة الموانئ والمنشأت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

وكان مصدر رفيع المستوى قد أكد لـ «المتوسط»، أنه قد تم الإفراج عن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو ، بعد أن تم اختطافه، وعضو مجلس النواب عن بنغازي فتح الله السعيطي، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وكانت كتيبة ثوار طرابلس التي يترأسها المدعو هيثم التاجوري، قد اختطفت المجبري، على خلفية بيانه المؤيد للخطوة الأخيرة للقوات المسلحة حول الموانئ النفطية.

The post «القطراني»:الجماعات المسلحة في طرابلس مسئولة عن اختطاف «المجبري» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية