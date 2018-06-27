تعليم الوفاق تبحث برنامج شركة "تطوير" حول العملية التعليمية

التقى وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للأبحاث المملوكة للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية خالد المفتي، لبحث برنامج الشركة في تطوير العملية التعليمية باستخدام أساليب البرمجة في تعليم التلاميذ بمرحلة التعليم الأساسي.

وتم خلال اللقاء تقديم عرضاً ضوئيا لاستعراض أفكار الشركة وخطة عملها وبرامجها التعليمية والتدريبية ﻻسيما فيما يتعلق بمشروع استخدام التقنية والرويوتات المساعدة لتعليم الأطفال أساسيات البرمجة وتنمية مهارات التفكير لديهم, مبيناً بأن الهدف من إدخال التقنية في التعليم في مراحل مبكرة هو ليس لتعليم الاطفال البرمجة فحسب بل لتدريب وتعليم الأطفال على التفكير المنطقي والإبداعي والتحليلي وتعويدهم على العمل الجماعي, وذلك بغية خروجهم بحلول تطبيقية لمشاكل حياتهم اليومية.

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