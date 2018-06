لجنة الأزمة والطوارئ تعلن انتهاء صيانة «البيت الأبيض» بالمرج

المتوسط- عبدالله عسكر

أعلن عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ انتهاء لجنة الأزمة والطوارئ بالبلدية من عملية صيانة المجمع الإداري الثالث ما يعرف بـ«البيت الأبيض».

وشملت عملية الصيانة المدخل الرئيسي للمجمع واستحداث واجهة جديدة لقسم الجوازات وشؤون الأجانب، وصيانة جناح نقطة الأمن، وأعمال النظافة وطلاء الجدران، والتوصيلات الكهربائية والإنارة، وصيانة دورات المياه، وتركيب زجاج وتركيب خزانات مياه جديدة.

وتمت علمية الصيانة وبالتنسيق بين مجلس بلدية المرج ومصلحة الأملاك العامة بالبلدية بضرورة صيانة المرافق الحيوية وذلك للظهور بالمظهر اللائق للمدينة، ولا سيما أن هذه المجمعات تضم عددا من الإدارات والقطاعات والمكاتب الإنتاجية والخدمية بالمدينة.

