الجروشي : على الليبيين الخروج في مظاهرات لتأييد قرار تسليم الموانئ النفطية للحكومة المؤقتة

ليبيا – بارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي اليوم الأربعاء قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب .

الجروشي أكد بحسب المركز الاعلامي لمجلس النواب على أن هذا القرار من القيادة العامة ذو طابع أمني قومي وليس سياسي يأتي لتجفيف منابع تمويل الارهاب حيث تستخدم ايرادات تسويق النفط لتمويل المليشيات والجماعات الارهابية .

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أبناء الشعب الليبي للخروج في مظاهرات عارمة مؤيدة لهذا القرار التاريخي لأن صبر الشعب نفذ في معاناة سيطرة المليشيات علي مؤسسات تتحكم في رزق الليبيين.

وقال الجروشي :”اليوم جاء دوركم يا شعبي كما جاء دور قواتكم المسلحة بالأمس في حفظ كرامتهم وصونها من أجل العيش الكريم بعيدا عن العواطف السياسية التي لم يتحصل منها المواطن إلا علي وعود زائفة كاذبة من جهات تنفيذية غير شرعية لاتملك زمام أمورها في تحقيق العدل والمساواة وصون حقوق الليبيين”.

الجروشي أشار إلى جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لديها من الخبرات والكفاءات لتسيير الاعمال المنوطة بها علي اكمل وجه .

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