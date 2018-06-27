مديرية أمن مصراتة تناقش الخطة الأمنية الخاصة بالمدينة

عُقد اجتماع بمديرية أمن مصراتة، لمناقشة الخطة الأمنية والحملات المرورية، إضافة إلى وضبط السيارات التي تتجول بدون لوحات معدنية.

وأوضحت المديرية على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد قبل يومين، شمل مناقشة سبل ضبط المطلوبين في القضايا الجنائية ، إلى جانب التشديد على حجز أي مركبة لا تحمل لوحة معدنية، مؤكدة في هذا الصدد انطلاق حملات مسائية وليلية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع تم بحضور كل من رؤساء الأقسام، وعدد من الجهات الأمنية بالمدينة (الغرفة العمليات الأمنية المشتركة – قوة الدعم الخاصة – الأمن المركزي مصراتة).

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