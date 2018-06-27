إعادة هيكلية وتنسيق عمل أعضاء مديرية أمن بنغازي

اجتمع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، مع رؤساء الأقسام الإدارية بمديرية أمن بنغازي، لتفعيل ضوابط تنفيذ القرارات الصادرة من قِبله بخصوص إعادة هيكلية وتنسيق عمل أعضائها، وتحديد الإختصاصات والمهام وطبيعة عمل كل عضو.

وأوضح مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، شمل توجيه الأعضاء الذين يحملون أرقاماً عسكرية وأعضاء اللجنة الأمنية سابقاً في الإدارات والأعمال الإدارية، استبدالهم بموظفين مدنيين بالأمن العام، مع مراعاة الشهادة والخبرة في الأعمال الإدارية.

وشمل الاجتماع، توجيه معاون رئيس القسم أو المركز أو الوحدة، الاكتفاء برؤساء الأقسام والوحدات، من ضباط الشرطة والمعاون له وحراسته الشخصية، أما بقية الأعضاء العسكريين، تم إصدار قرار بإحالة أسمائهم في كشوفات حتى يتم استبدالهم.

ووفقاً للقرارت الصادرة من قٍبل مدير أمن بنغازي، أن يتم مرور معاونية شؤون التفتيش والمتابعة على كافة الأقسام والمراكز للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات، وفي حالة مخالفتها، يتم إحالة رئيس القسم أو المركز للتحقيق.

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