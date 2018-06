بلدية الشقيقة تعلن تولي مديرية الأمن الإشراف على توزيع الوقود

المتوسط – أحمد جمال

أعلنت بلدية الشقيقة، قيام مديرية الأمن بتولي الإشراف على توزيع الوقود في محطة أبو غرة وتنظيم الحركة بمساعدة أفراد الأمن.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية الشقيقة عبر فيس بوك، أن تلك الخطوة جاءت لتسهيل حركة السيارات والمحافظة على النظام والحد من المشاكل التي قد تحدث نتيجة الفوضى في كثير من المحطات.

وأشارت البلدية إلى أنها تثمن هذا العمل الحضاري المتمثل فى الأجهزة الأمنية وحفاظها على النظام وتأمين الطريق وتسهيل حركة المرور مع إعطاء الأولوية لأصحاب العائلات المسافرين عبر الطريق العام.

