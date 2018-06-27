عقد صلح اجتماعي بين عائلتين في أجدابيا

أجدابيا-العنوان

شهد مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في أجدابيا توقيع صلح اجتماعي بين عائلتي “العوادل” من قبيلة “الزوي” وعائلة “المهايات” من قبيلة “الفاخري” بشأن واقعة قتل حدثت من قبل.

وحضر اللقاء وجهاء الخير والصلح بمختلف التركيبات الاجتماعية في أجدابيا، حيث قامت لجنة الصلح من أعيان المنطقة ومساعي الوجوه الخيرة بين الطرفين بمناشدة أهل الفقيد بقبول الدية الشرعية والتي قدرها 300 ألف دينار، حيث قبل أهل الفقيد مبلغ 270 ألف دينار إكراما للقائمين بالصلح.

وجرت عملية الصلح وسط تأمين من رجال مديرية أمن أجدابيا.

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