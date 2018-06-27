قزيط: الفساد في المصرف المركزي هو الذي يمول الصراع في ليبيا

قال عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إنه ورغم وجاهة الأسباب التي قدمتها القيادة العامة للقوات المسلحة، حول تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، إلا أن طريقة المعالجة تكتنفها خطورة كبيرة.

وأوضح قزيط في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن بعض الأموال تتسرب إلى مجموعات معادية لقيام الدولة، وأن الفساد في المصرف المركزي هو الذي يمول الصراع في ليبيا، خاصة الفساد في الاعتمادات.

كما وشدد عضو مجلس الدولة، على ضرورة وضع حد لسياسية التجويع التي يمارسها الصديق الكبير، حسب وصفه.

وأضاف أن الحل الوحيد هو إخراج المليشيات من طرابلس، ووضع ترتيبات أمنية حقيقية، ومشاركة حقيقية للمنطقة الشرقية في حكومة الوفاق، والتوقف عن المركزية المقيتة.

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