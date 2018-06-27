الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا يطالب بالتحقيق مع وزير العمل

قالت نرمين الشريف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ” للاقتصادية ” ان التجاوزات التي قام بها وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني خلال اعمال الدورة 107 لعام 2018 لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة وزارة العمل دون الشركاء الاجتماعيين العمال واصحاب الاعمال قد وضعت ليبيا ضمن أسوأ 25 دولة في العالم بخصوص حقوق العمال.

وطالبت حكومة الوفاق الوطني بضرورة فتح تحقيق مع وزير العمل الحالي حول انتهاك حقوق العمال مضيفة ان لم نري تحرك حقيقي من الحكومة سنضطر أسفين الي مطالبة منظمة الدولية بتشكيل لجنة تقصي حقائق وسنزودهم بكافة المستندات التي من شأنها وضع ليبيا في القائمة السوداء للمرة الثالثة علي التوالي.

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