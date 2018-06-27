إيطاليا تعلن منح ليبيا زوارق لمساعدتها في مواجهة الهجرة

أعلن وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي، أن “بلاده ستمنح ليبيا زوارق دورية لكي يتمكن خفر السواحل الليبي من تغطية سواحله، والقيام بعمليات بحث وإنقاذ أفضل للمهاجرين على متن قوارب الهجرة التي تسير على غير هدى”.

وقال تونينيللي عبر فيديو ومقال نشرهما على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أمس الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية ستقدم للسلطات الليبية وسائط نقل جديدة لتعزيز عمليات صد انطلاق القوارب المحملة بالمهاجرين من على سواحل البلاد، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وكتب تونينيللي قائلا: “تحدثت هذا الصباح على الهاتف مع نظيري الليبي ميلاد معتوق، وأبديت استعدادي لمد حرس السواحل الليبي بزوارق دورية إيطالية جديدة لتحسين دورياتها البحرية، وجعلها أكثر فعالية لمواجهة انطلاق قوارب الموت”، مضيفا أن معتوق سيبحث الأمر مع زميله بوزارة الدفاع، وسيبلغ الحكومة الإيطالية بأسرع وقت ممكن عن احتياجاتهم من الوسائط.

وأضاف تونينيللي، أن وزير الداخلية الليبي شجب أمس إقامة النقاط الساخنة لاستقبال المهاجرين في ليبيا، مؤكدا أنهم سيقدمون تدريباً ملائما، ليتمكن خفر السواحل الليبي من العمل بشكل أفضل بزوارق الدوريات الإيطالية الجديدة، وفق ما ذكرت آكي.

ودافع وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي، عن أسلوب العمل المعتمد حتى الآن من قبل السلطات الليبية، موضحا أن ليبيا معترف بها قانونيا على المستوى الدولي، لأن هناك مشروعا يهدف إلى تعزيز إدارة عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها، مطالبا خفر السواحل الإيطالي بتنسيق العمليات مع نظيره الليبي في هذا الجزء من البحر.

واختتم دانيلو تونينيلي حديثه، قائلا: “لا أريد أن أسمع حديثا عن انعدام للإنسانية. لقد أردت أن أطلعكم على هذه النقطة، والآن نحتاج فقط لأن نعرف من ليبيا كمية المعدات التي تحتاجها ونوع التدريب”، مشيرا إلى أن هذا نبأ سار لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي، حسب قوله.

وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة، قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري، عن تنفيذ خطة متكاملة وغير مسبوقة مع ليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية واحتواء تدفق موجات النزوح والتي تحولت إلى أزمة متفاعلة على الصعيد الأوروبي.

وتتمثل الخطة في إنعاش مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا مقابل دعم سياسي واقتصادي، من خلال زيادة حجم الدعم في التجهيزات البحرية لدوريات خفر الساحل الليبي والتوجه لتزويد ليبيا بعشرة زوارق إضافية، بينها ثلاثة زوارق رأسية بالفعل حاليا في ميناء بنزرت التونسي، والإسراع في استكمال غرفة العمليات بطرابلس وتحديث الاتفاقيات الموقعة مع البلديات.

وتشمل الخطة كذلك منطقة فزان وعلى الحدود مع النيجر حيث يجري التفكير في إرساء نقطة ارتكاز عسكري إيطالي في منطقة غات لدعم عمليات مراقبة وضبط الحدود، مشيرة إلى أنه يوجد توافق إيطالي ليبي حاليا بشأن ضرورة التصدي لأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تشجع على تهريب المهاجرين.

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