يونيسيف: أكثر من 55 ألف طفل بدرنة معرضين للخطر بسبب النزاع

‏أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن أكثر من 55 ألف طفلا في مدينة درنة معرضين للخطر بسبب تصاعد النزاع في المدينة خلال الشهرين الماضيين.‏

وتشهد عدة أحياء بمدينة درنة الساحلية شرق ليبيا اشتباكات متواصلة بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة، إضافة لقصف جوي مستمر أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى ونزوح عشرات العائلات خارج المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت اليونيسف، عن إرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة درنة تتمثل في ألف حقيبة من مستلزمات النظافة الأساسية، يستفيد منها نحو خمسة آلاف شخص بما فيهم الأطفال، وخمس مجموعات من الأدوات الترفيهية لدعم 450 طفلا في حالات الطوارئ بالمدينة.

وكشفت منظمة اليونيسف، وفق ما نشر مكتب المنظمة في ليبيا على صفحته في “فيسبوك”، عن إرسال ‏ألف حقيبة أدوات ترفيهية إلى العائلات النازحة من درنة في البيضاء وشحات وأم يزن، تتضمن مستلزمات النظافة الشخصية وأدوات الرسم والكرات للأطفال النازحين.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى أن اليونيسف قدمت الإمدادات الإنسانية للعائلات في درنة وكذلك العائلات النازحة في المدن المجاورة للمدينة، بتمويل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتأتي هذه المساعدات بعد أن عاش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي فرضته قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وأدى إلى حدوث نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

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