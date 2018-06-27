مسؤول سابق: قرار تسليم الموانئ النفطية جاء لتحريك المياه الراكدة

رجح وكيل وزارة الحكم المحلي سابقا علي نصر، عدم إمكانية تمرير قرار قائد الجيش خليفة حفتر، بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية دوليا. وقال نصر، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لا أظن أن قرار حفتر بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الثني سيمرر دوليا وخاصة أن هناك قرارات دولية من مجلس الأمن بأن الشرعية للمؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق ومقرها العاصمة طرابلس، وأظن أن قرار حفتر بالخصوص يَصْب في دور الضغوط لتحقيق مكاسب والحصول على تمويل للمؤسسة العسكرية التي يرأسها ولتغيير المشهد القائم وتحريك المياه الراكدة للوصول إلى صيغة نهائية أما بالوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية السنة أو الاتفاق على حكومة توافق وطنية تحظى برضى الجميع”، بحسب تعبيره.

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