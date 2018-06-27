لجنة متابعة الوطنية للنفط بالنواب: المكان القانوني للمؤسسة ببنغازي

العنوان-طبرق

أصدرت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبي الثلاثاء بيانا عبرت من خلاله عن تأييدها لقرار القيادة العامة للجيش الليبي والذي يقضي بتسليم المنشآت النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ، ووصفت هذا القرار بالصائب والشجاع وأنها هي الجهة الشرعية للدولة الليبية .

وذكرت اللجنة أن موطن المؤسسة الوطنية للنفط القانوني هو مدينة بنغازي بناءا على القرار الصادر من مجلس النواب والمعدل من قرار صادر في عام 1979 ميلادي، وقد كتبت اللجنة في هذا البيان أن هذا التصرف سيقطع كل سبل الدعم أمام العابثين بمقدرات الدولة الليبية والتي تقوم بالهجوم على قوت الليبيين وكذلك ستتوقف الاعتمادات المشبوهة على ما وصفتهم بالمليشيات المسيطرة على مصرف ليبيا المركزي

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