المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة تستلم رسميا منشآت الهلال النفطي

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة التابعة للحكومة المؤقتة المهندس فرج سعيد الحاسي استلم رسميا اليوم كافة المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة.

وقال العريبي إن مراسم التسليم والاستلام بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة جرت بميناء السدرة النفطي بحضور مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشروا على الفور عمليات تقييم الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي، لافتا إلى أن عمليات التقييم ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم الذي تم دحره في عملية الاجتياح المقدس

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