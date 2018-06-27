عضو مجلس النواب عن زليتن يبارك لرئيس الحكومة المؤقتة استلام المنشآت النفطية بخليج السدرة

قرنادة 27 يونيو 2018 (وال) – بارك سيادة عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة زليتن الأستاذ محمد الهادي خليل لدولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني استلام المؤسسة الوطنية للنفط للمنشآت والموانئ النفطية بمنطقة خليج السدرة المعروفة باسم الهلال النفطي.

هذه المباركة جاءت خلال اجتماع عقده دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع سيادة عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة زليتن الأستاذ محمد الهادي خليل لبحث آخر مستجدات الهلال النفطي.

وناقش الاجتماع آخر التطورات في منطقة خليج السدرة وكيفية وضع استراتيجية للعمل بعد قرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي قد أعلن في وقت لاحق اليوم أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المهندس فرج سعيد الحاسي استلم رسميا كافة المنشآت والموانئ النفطية في منطقة خليج السدرة.

وقال العريبي إن مراسم التسليم والاستلام بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة جرت بميناء السدرة النفطي بحضور مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن لجانا من الخبراء والمهندسين باشروا على الفور عمليات رصد الأضرار نتيجة لهجوم الميليشيات الإرهابية على الهلال النفطي، لافتا إلى أن عمليات الرصد ستفضي لتحديد موعد إعلان رفع حالة القوى القاهرة التي تم إعلانها خلال الهجوم الذي تم دحره في عملية الاجتياح المقدس . (وال – قرنادة) ع ع

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