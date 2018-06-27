العبار يوضح لكرومي أسباب قرار الموانئ

وصلت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت كرومي، الأربعاء، في زيارة ثانية إلى مدينة بنغازي، للتباحث حول متابعة وتوسيع قاعدة الوفاق في إطار اتفاق باريس.

وقالت بلدية بنغازي في بيان إن رئيسها عبدالرحمن العبار، استقبل كرومي وناقش معها حول الأحداث الجارية على الساحة الليبية، وأهمها قرار قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب.

وأوضح العبار أن القرار جاء بناء على أسباب “جوهرية وواقعية” أولها استجابة لمطالب شعبية واسعة والتوزيع الغير عادل لعوائد النفط، والإهدار الكبير لثروات الشعب من قبل حكومة الوفاق، مبينا أن هذا تؤكده تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة حين قال إن أموال ليبيا تُنهب، بالإضافة إلى التجاوزات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة.

وناقش الجانبان دعم بنغازي في مجال إزالة الألغام، وفي هذا الشأن، أعلنت السفيرة تخصيص حكومة بلادها مبلغ 800 ألف يورو لإزالة الألغام، إضافة إلى التعاون في الدعم الإنساني والإسعافات الاولية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.

وتطرق اللقاء أيضا إلى التنسيق لإقامة الملتقى الاقتصادي المشترك الذي سيضم رجال الأعمال بالبلدين، ومن المزمع إقامته بشهر سبتمبرالقادم، وكذلك طلب مساهمة فرنسا في إنشاء متحف للأثار في بنغازي.

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