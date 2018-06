المتوسط:

كرم نائب رئيس البرلمان العربي، أبو صلاح شلبي، رئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبد الله المصري الفضيل، لدوره الهام في دعم وإنجاح أعمال البرلمان والمساهمة في الحضور الفاعل لليبيا في اجتماعات البرلمان.

وحضر حفل التكريم، الذي نظم صباح اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب بطبرق، أعضاء البرلمان العربي الدكتور عبد السلام نصية، النائب أحلام اللافي والنائب حسن البرغوثي.

وأثنى “شلبي”، على الدور الهام الذي قام به رئيس ديوان مجلس النواب في تذليل كافة الصعوبات وما يُقدمه من خدمات كبيرة لأعضاء البرلمان العربي ودوره في اجتماعات البرلمان العربي وكونه شخصية بارزة في البرلمان الليبي وعضو في اتحاد رؤساء دواوين البرلمانات العربية وشخصية قوية ذات قدرات عالية.

وأعرب نائب رئيس البرلمان العربي، عن سعادته لتكريم مثل هذه الشخصية لما قدمه من دور فاعل للبرلمان الليبي سواءً داخل ليبيا أو في البرلمان العربي متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

The post البرلمان العربي يُكرم رئيس ديوان مجلس النواب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية