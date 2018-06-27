دغيم يكشف سبب تغيب نواب بنغازي عن حضور جلسة البرلمان

أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي زياد دغيم عن استغرابه من طريقة عمل مجلس النواب مؤخرا. وقال دغيم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن المجلس يقفز على “جدول الأعمال يوضع بنود بأسلوب الصفقة ويرسل طائرة خاصة لكتلة معينة من النواب تتقاطع مع الإسلام السياسي وخالد المشري يقودها فوزي النويري النائب الأول لرئيس البرلمان”.

وأضاف دغيم انه تم تعليق آخر جلسة على بند مناقشة العودة إلي مدينة بنغازي تطبيقا للإعلان الدستوري مشيرا إلى انه كان يجب أن يستكمل مناقشة هذا البند. وزاد دغيم “آثرنا نحن نواب بنغازي عدم حضور الجلسة لعدم إحراج زملاؤنا ولكم تم الغدر بنا،.وعقد صفقة تمرير قانون الاستفتاء بشكل مخالف للائحة والقانون فالمناقشة تحتاج جلسة خاصة وأغلبية موصوفة”.

وتساءل دغيم “أين هو مشروع الدستور الذي سنشير إلي رقم وتاريخ إحالته للبرلمان في مقدمة قانون الاستفتاء لماذا لم تطبق اللائحة ولماذا لا يطلب من اللجنة التشريعية والدستورية وفق اختصاصها القانوني موقف ووضع المسودة القانوني والقضائي ووضع الهيئة الدستوري”.

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