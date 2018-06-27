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دعوة لقطع أموال النفط عن الإرهابيين

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعى التكتل المدني الديمقراطي، إلى ضمان عدم حصول التنظيمات الإرهابية وما أسماه بـ”دوائر التهريب والفساد”، على مكاسب مالية من عوائد النفط.

وأكد التكتل، في بيان، ضرورة استغلال عوائد النفط ومقدرات الليبيين إلى تحسين الظروف المعيشية لكافة للمواطنين ومعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.

وطالب بمحاكمة المتهمين وإقصاء كل من أهدر المال العام أو شارك بأعمال تهريب أو فساد أو كان دعما للإرهاب، كما طالب التكتل بإنهاء حالة الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حكومة الوفاق التس ساهمت في إهدار المال العام، وفق تعبير البيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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