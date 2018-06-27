فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل كلًّا من السفير الإيطالي و رئيس المفوضية العليا

القبة 27 يونيو 2018 (وال) – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب السيد فتحي عبدالكريم المريمي إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى التقى صباح اليوم الأربعاء برئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد عماد السايح بمقر إقامته بمدينة القبة .

وأوضح المريمي – في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – أن فخامته بحث مع السائح آخر مستجدات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المقبلة

وفي الشأن ذاته، قال المريمي إن فخامة المستشار عقيله صالح عيسى استقبل في وقت سابق اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني وبحث معه آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية .(وال – القبة) ع ع

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