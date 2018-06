المتوسط – جرجس فكري:

كشفت وكالة (آكي) الإيطالية عن زيارة رسمية لوزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا إلى ليبيا في شهر يوليو المقبل.

وأضافت الوكالة،” إن المسؤولة الايطالية ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الليبيين بشأن القضايا المتعلقة بالأمن وبناء القدرات ومكافحة الاتجار بالبشر”.

يذكر إن زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية هي الزيارة الثانية إلى ليبيا من نوعها لمسؤول رفيع في الحكومة الايطالية الجديدة، بعد زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية ماتيو سالفيني إلى ليبيا الاثنين الماضي.

وكان وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي أعلن عن نية حكومة بلاده تزويد ليبيا بزوارق دورية لمساعدة خفر السواحل الليبي على تغطية أفضل لسواحله والقيام بعمليات بحث وإنقاذ للمهاجرين على متن قوارب الهجرة المنطلقة من الشواطئ الليبية.

The post وزيرة الدفاع الإيطالية تزور ليبيا شهر يوليو المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية