وصول شحنة من المساعدات الطبية إلى جهاز الإمداد الطبي في بنغازي

خاص – المتوسط:

وصل، اليوم الأربعاء، شحنة من المساعدات الطبية لدواء “الأنسولين” إلى جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي.

وأفاد المسؤول الإعلامي بالجهاز العريبي، في تصريح خاص للــ” المتوسط” اليوم الأربعاء، أن تلك الشحنة تأتي ضمن العقد المبرم مع الوكيل المحلي لشركة نوفو الدينماركية ، مشيرا إلى أنه تم استلام أصناف خاصة بمرض الأورام ضمن العقد المبرم مع و كيل شركة ميلان الفرنسية.

وأكد العريبي، أنه سيتم البدء في توزيع تلك الشحنات على المراكز التخصصية والمرافق الصحية خلال اليومين المقبلين .

