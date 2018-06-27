“سلامة” يستنكر الاعتداء على “فتحي المجبري”

طرابلس-العنوان

استنكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة الاعتداء الذي استهدف منزل نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري أثناء اجتماعه مع وزير الاقتصاد والصناعة د. ناصر الدرسي.

ووصف المبعوث الأممي الاعتداء بالآثام داعيا الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية ومواقفهم.

وذكر سلامة عبر صفحة الرسمية للبعثة جميع الفرقاء بقدسية صيانة الرأي الآخر وحرية التعبير، لكونها حجر الأساس في بناء أي دولة ديمقراطية.

وكان قد تعرض المجبري إلى عملية اختطاف اعتراضا على بيانه الذي بارك فيه قرار القائد العام المشير خليفة حفتر بشأن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي برئاسة المهندس فرج سعيد الحاسي بحسب مجلس قبائل الجبارنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية