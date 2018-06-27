سلامة يستنكر استهداف منزل المجبري

أستنكر المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة الاعتداء الذي استهدف منزل نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري أثناء اجتماعه مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي. وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سلامة دعا “الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم السياسية ومواقفهم” مذكرا “جميع الفرقاء في ليبيا بقدسية صيانة الرأي الآخر وحرية التعبير، حجر الأساس في بناء أي دولة ديمقراطية”.

وكان المجبري تعرض للاختطاف مساء الاثنين حيث قام مسلحين بتطويق منزله واقتادوه إلى وجهة مجهولة ،رفقة النائب فتح الله السعيطي وذلك بعد ساعات من إصداره لبيان يرحب فيه بقرار قائد الجيش خليفة حفتر بتسليم مواني النفط في منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة في بنغازي.

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