المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى، صباح اليوم الأربعاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر إقامته بمدينة القبة .

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، خلال تصريحات صحافية، أن عقيلة بحث مع السائح آخر مستجدات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

ولفت المريمي إلى أن عقيله استقبل في وقت سابق من اليوم السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني حيث بحثا آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية ذات الصلة بليبيا.

The post «عقيلة» يلتقى «السائح» والسفير الإيطالى لبحث تطورات الأوضاع في البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية