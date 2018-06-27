الجروشي: قرار حفتر بشأن النفط أمني وليس سياسي

رحب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بقرار قائد الجيش خليفة حفتر بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب .

ونقل المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن الجروشي قوله إن هذا القرار ذو طابع امني قومي وليس سياسي يأتي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، حيث تستخدم إيرادات تسويق النفط لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية . وأشر الجروشي إلى جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لديها من الخبرات والكفاءات لتسيير الأعمال المنوطة بها علي أكمل وجه .

ودعا الجروشي أبناء الشعب الليبي للخروج في مظاهرات عارمة مؤيدة لهذا القرار مضيفا لقد “نفذ صبر الشعب الليبي من معاناة سيطرة المليشيات على مؤسسات تتحكم في رزق الليبيين.

وأضاف الجروشي “اليوم جاء دوركم يا شعبي كما جاء دور قواتكم المسلحة بالأمس في حفظ كرامتهم وصونها من أجل العيش الكريم بعيدا عن العواطف السياسية التي لم يتحصل منها المواطن إلا على وعود زائفة كاذبة من جهات تنفيذية غير شرعية لا تملك زمام أمورها في تحقيق العدل والمساواة وصون حقوق الليبيين”

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