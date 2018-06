اجتماع أمني في تراغن لتأمين المنطقة

المتوسط _ محمد سيد

عقد بمقر الشرطة العسكرية تراغن اجتماعاً أمنياً طارئاً، الأربعاء، لإطلاق عملية منظمة ومدروسة للمجاهرة بالأمن وتمكين القانون من المساهمة في تأمين المنطقة.

وقد ترأس الاجتماع رئيس لجنة إعادة تنظيم الغرفة الأمنية تراغن وبحضور أمراء الأجهزة العسكرية والضبطية والأمنية في بلدية تراغن، حيث بحث الحاضرون آلية إعادة تشكيل الغرفة الأمنية وتوحيد كل الجهود العسكرية والأمنية بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بناء على الكتاب الموجه من القيادة العامة للجيش الوطني بتاريخ 2/4/2018 بشأن تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة لحوض مرزق، وتنفيداً للكتاب الصادر من رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لحوض مرزق.

