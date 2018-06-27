الدول الكبرى ترفض نقل إدارة الموانئ النفطية للمؤسسة الموازية

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا قرار قوات حفتر بنقل إدارة الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط الموازية، مطالبة بإبقائها تحت سيطرة حصرية لمؤسسة النفط الشرعية في طرابلس.

وأبدت الدول الأربعة في بيان مشترك لها، قلقها من قرار قوات حفتر بشأن نقل إدارة الموانئ النفطية لكيان غير شرعي، مؤكدة أن المجتمع الدولي سيحاسب أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها.

ودعت الدول جميع الجهات المسلحة إلى الانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر، محذرة من محاولات الالتفاف على قرارات مجلس الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات حفتر أعلنت، الاثنين المنصرم، تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة النفط الموازية بالشرق.

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