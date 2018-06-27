وليامز تُبارك اتجاه ليبيا نحو الانتخابات

رحبت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا ستيفاني وليامز، بالحوار الليبي الجاري لكسر الجمود السياسي الحالي، والجهود المبذولة من أجل تمهيد الطريق للانتخابات.

وقالت وليامز في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة، إنها أجرت اجتماعات مثمرة مع القيادة السياسية والعسكرية في مصراتة، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأعضاء من مجلس النواب، وآخرون.

وذكرت وليامز أنها أكدت خلال الاجتماعات على دعم بلادها لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة تخدم الشعب الليبي، كما تدعم المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيدة بمحادثات توحيد المؤسسة العسكرية التي استضافتها القاهرة.

وأشارت إلى أن أميركا تدعم حكومة الوفاق الوطني لاتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتتطلع إلى مشاركة مصراتة في دعم جهود النهوض بالاقتصاد، داعية جميع الليبيين إلى تفادي المزيد من الصراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية