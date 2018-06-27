جوازات سرت تشرع في تصوير قاصدي بيت الله

شرع فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت الأربعاء، في تصوير قاصدي بيت الله “الحجاج”، الذي ليس لديهم مستندات سفر إلكترونية حديثة.

وأوضح الناطق باسم مجلس سرت البلدي محمد الأميل أن قسم التصوير بالمصلحة تمكن من تصوير عشرات القاصدين لبيت الله صباح اليوم وستصدر لهم الجوازات بشكل عاجل، مشيرا إلى أن عدد الحجاج بالبلدية يبلغ أكثر 100 حاج وحاجة.

وبين الأميل أن إجراءات الكشف الطبي متواصلة للقاصدين بيت الله بمدينة سرت تحت إشراف لجنة طبية من مستشفى ابن سينا والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بسرت.

يذكر أن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أفادت الاثنين المنصرم، أنها خصصت الفترة من 24 إلى 27 من يونيو الحالي لتسجيل وإصدار الجوازات للقاصدين بيت الله من الحجاج في كافة المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية