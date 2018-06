«العدل الأمريكية» تقضي بالسجن 22 عاماً على مخطط هجوم القنصلية الأمريكية ببنغازي

المتوسط:

أصدرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 22 عاماً على المتهم بالتخطيط للهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي.

جدير بالذكر أن القنصلية الأمريكية في بنغازي تعرضت في 11 سبتمبر 2012، لهجوم ردًا على فيلم براءة المسلمين الذي اعتبر مسيئاً لشخص الرسول محمد عليه الصلاة السلام، وقد استخدم فيه المتظاهرون أسلحة نارية صغيرة وقنابل يدوية أدت إلى احتراق المبنى وتعرض السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز للاختناق، وموظف إداري المعلومات الخارجية شون سميث، وموظف الأمن الأمريكي الخاص غلين دوهرتي، وعشرة من رجال الشرطة الليبية.

وقالت الإدارة الأميركية: إن الهجوم كان مخططاً ولم يكن نتيجة الاحتجاجات المعارضة للفيلم المسيء وتراجع المسؤولون عن هذا الادعاء في 15 سبتمبر.

