غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الأطراف الوطنية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف الوطنية لإيجاد حل سلمي للأزمة، بحسب ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة الإثنين.

وأشار غوتيريش في مستهل كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن السلامة الإقليمية لدول مثل ليبيا وسوريا واليمن تتعرض للتهديد، أجبر ملايين الأشخاص على النزوح عن ديارهم، وقد انتشرت آثار عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة وما أبعد من ذلك، وفق قوله.

هذا وأعرب الأمين العام، عن التزامه بدعم الجهات الفاعلة الوطنية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، داعيا كافة الأطراف إلى الاستمرار في تقديم الدعم لممثله الخاص غسان سلامة، وهو يقود العملية السياسية.

وشدد غوتيريش، على ضرورة التذكير بسلسلة تقارير التنمية البشرية العربية التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدءا من عام 2002 لمعالجة هذه التحديات، والتي تحدد تلك الدراسات مواطن القصور الكبيرة في مجالات التعليم والحريات الأساسية والتمكين وخاصة للنساء والشباب في المنطقة، حسب قوله.

وقال غوتيريش: إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه انقسامات عميقة، وأوضاعا تثير القلق، وتمزقا مؤسفا لنسيجها الديني والعرقي والثقافي المنوع، كما يقوّض السلامَ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان الصراعاتُ القديمة والحديثة والمظالم الاجتماعية وتقلص المساحة الديمقراطية وظهور الإرهاب والأشكال الجديدة للتطرف العنيف”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الإقرار بأن إرث الماضي، بما في ذلك حقبة الاستعمار وعواقب الحرب العالمية الأولى، يفاقم الكثير من مشاكل اليوم، على حد قوله.

وطالب أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن الدولي بتحقيق التوافق فيما بينهم للتصدي بفعالية للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما ذكر موقع أخبار الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية، وقد أطلقت في السابق مبادرات ومقترحات عدة للوصول إلى توافق بين الفرقاء الليبيين من خلال مبعوثها الخاص غسان سلامة، ولكن لم تأتي هذه الجهود أوكلها حتى الآن.

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