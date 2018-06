مجدداً هجومه على اللإعلام..الصادق الغرياني: من يشاهده ويصدقه “سماع” للكذب

المتوسط – سامر أبو وردة

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إن جرحى مدينة درنة في حالة يرثى لها، متابعا، “أين الإنسانية وحقوق الإنسان، ولا أتكلم عن المنظمات الدولية لأن عدائها معروف”، واصفا ما يجري في المدينة بأنه تسلط بروح انتقامية من ثورة فبراير.

وأضاف المفتي المعزول، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن المسؤولين لا يعيشون واقع الشعب ولا يشعرون بمشاكله ولا يأبهون لأحوال أهل درنة ومعاناتهم، مخاطبا إياهم بقوله، “أقول للمسؤولين ستسألون وتقفون أمام الله ليسألكم عن هذا الإهمال والأموال التي تأخذونها من أبناء هذا الوطن وهم جوعى، وستسألون عن أهل درنة وجرحاهم.

وتابع، “لو ذاق المسؤولون وأسرهم ما عانى منه أهل درنة وغيرهم في ليبيا لما صبروا على هذا وما سكتوا عنه، ولكن أغلب أسر النخب تعيش خارج ليبيا؛ لذلك لا يشعرون بهموم المواطن من غلاء للأسعار وتردٍّ في الخدمات، وكل هذه الأجسام ستنتهي، البرلمان ومجلس الدولة، ثم لن يكون بعدها إلا التاريخ والمساءلة والغصص في القلوب وظلمة القبور ”

وأكمل، “عاقبة خذلان ثوار درنة ستكون وخيمة، وهل تأمن أي مدينة أن يجري لها ما جرى لمدينة درنة، وقد يأخذ الله الناس جميعا بظلم أكثرهم، فإن نصروا الله، استجاب لهم ونصرهم”

وتابع، “إذا سكتنا عن قتل الأبرياء واقتحام المدن، فيسعمنا الله بعذابه، ومن يدع إلى قتل القاتل، فهو يدعو إلى الحياة، وليس إلى القتل”

وأفتى الصادق الغرياني بعدم جواز مشاهدة ما أسماها “القنوات التي تنشر الكذب”، مضيفاً، أن من يستمع للإعلام ويصدقه، فإنه من السماعين للكذب.

