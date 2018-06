إدارة مكافحة الإرهاب تكشف آخر جيوب الجماعات الإرهابية في درنة

المتوسط:

كشف مدير الإعلام الإلكتروني بإدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة سامي المتريح، عن عدد من المناطق التي لاتزال الجماعات الإرهابية تتحصن بها في مدينة درنة.

وبين المتريح، في تصريح خاص للــ” المتوسط”، خريطة ترصد المناطق التي لازالت تختبأ بها جيوب الجماعات الإرهابية بالمدينة،موضحا بأن تلك المناطق لا تتعدى نصف كيلو .

وأشار المتريح، إلى أن هناك بعض العناصر الإرهابية تسللت خلال اليومين الماضيين إلى القلعة للتمركز بها.

وذكر المتريح، أن القوات المسلحة قامت بدك أخر معاقل الإرهاب، كما شهدت المنطقة فجر الأمس اشتباكات تعد الأعنف من نوعها و التي أدت لمقتل بعض الارهابيين من بينهم أحد القناصة.

