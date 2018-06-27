معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يفعل إدارة حماية الآداب العامّة ويكلف العقيد رافع بسيكري مديرا لها

بنغازي 27 يونيو 2018 (وال) -أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف قرارا يقضي بتكليف العقيد رافع محمّد سالم بسيكري مديرًا للإدارة العامّة لحماية الآداب العامّة.

ووفقا لقرار معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف رقم 189 لسنة 2018 ميلادي والذي حصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه فإن بسيكري باشر مهامه منذ صدور القرار 5 يونيو الجاري.

وبموجب هذا القرار فإن معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف فعل هذه الإدارة الهامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وجهازها الإداري، إضافة إلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.

وستعمل هذه الإدارة على حماية الآداب العامة في ليبيا وفقا للقانون والتشريعات النافذة.

وبسيكري كان يشغل صفة مدير أمن بنغازي قبل أن يتم تكليف العقيد صلاح هودي مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بإدارة المديرية.

يشار إلى أن معالي الوزير استحدث العديد من الإدارات وفعل أخرى وكلف ضباطا على رأسها، وذلك بناء على تفويض معاليه بإنشاء إدارات جديدة داخل الوزارة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي الخاص بها، من قبل مجلس الوزراء العادي خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الحالي المنعقد بتاريخ 27 مايو الماضي. (وال – بنغازي) ا م

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