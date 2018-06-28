أسعار النفط تقفز بفعل توقعات بمشاكل في الإمدادات من كندا إلى ليبيا

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن فاقم هبوط حاد في مخزونات الخام في الولايات المتحدة المخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد بالفعل شكوكا بشأن الصادرات الليبية وتعطلا للانتاج في كندا ومطالب من واشنطن بأن يتوقف مستوردو النفط الإيراني عن شرائه إعتبارا من نوفمبر .

وقال محللون إنه توجد طاقة انتاجية فائضة ضئيلة للتعويض عن أي تعطلات إضافية في الانتاج.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ سبتمبر أيلول 2016، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأقل مما كان متوقعات.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 3.16 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.76 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 73.06 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن والعشرين من نوفمبر 2014.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.31 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 77.62 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 78.16 دولار.

وكالات

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