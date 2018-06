3 تكليفات لوزير داخلية الحكومة المؤقتة

المتوسط- محمود محي

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف القرار رقم 147 لسنة 2018 ميلادي مكلفا بموجبه العقيد لؤيّ إبراهيم الشّريف معاونًا لمدير الإدارة العامّة للأمن المركزيّ، على أن يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 ميلادي بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية، أو أية مهام أخرى يكلّف بها وفقًا للقوانين والتّشريعات النّافذة.

كما أصدر القرار رقم 161 لسنة 2018 ميلادي بشأن تكليف العقيد جمعة سالم عطيّة اللّه بمهام مدير الإدارة العامة للتّخطيط الأمنيّ بوزارة الدّاخليّة.

وفي السياق ذاته، كلف وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف العقيد عزّ الدّين عبد الحميد محمّد بوشاح بمهام مدير الإدارة العامّة للدّوريّات الصّحراويّة، وذلك بموجب قراره رقم 188 لسنة 2018 ميلادي.

