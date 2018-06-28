الموافقة على صرف الرواتب لتعيينات 2003- 2004 ببلدية الكفرة.

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبدالله سليمان في تصريح -” لبوابة افريقيا الإخبارية “- ان عميد بلدية الكفرة المهندس عبدالرحمن عقوب ، أكد اليوم الأربعاء على موافقة لجنة الإفراج عن المرتبات بديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس ، على صرف مرتبات أصحاب التعيينات لسنة 2003 – 2004، ببلدية الكفرة والبالغ عددهم 7150 اسم .

وأضاف عبدالله سليمان ان رئيس لجنة الإفراج عن المرتبات بديوان المحاسبة طرابلس شريف اهليل ، قد أوضح خلال مداخلته الهاتفية عبر إذاعة الكفرة المحلية اليوم الأربعاء ، بأنه سيتم صرف المرتبات اعتباراً من شهر (يوليو )، القادم لسنة 2018.

مشيراً إلى وجود 500 اسم من اجمالي العدد 7150، لديهم أخطاء في الإجراءات ، اما في الاسم أو الرقم الوطني وستتم تصحيح أوضاعهم وصرف المرتبات لهم

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